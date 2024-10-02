Ирану предсказали конфликт со всем западным миром

Энергетик Юшков: эскалация ирано-израильского конфликта чревата мировым кризисом

Если предполагаемая атака Израиля на объекты нефтяной инфраструктуры Ирана повлечет за собой ответные шаги Тегерана, обмен ударами и эскалацию, то мир в итоге может столкнуться с мощным энергетическим кризисом. Об этом «Ленте.ру» заявил эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Он напомнил, что Иран — довольно крупный игрок, который после 2018 года увеличивал объемы добычи. При прежнем президенте США Дональде Трампе Вашингтон вышел из шестисторонней ядерной сделки по Ирану и запретил кому-либо покупать иранскую нефть вообще. В итоге ее основным и почти единственным потребителем оказался Китай. Сейчас Иран экспортирует примерно 1,6 миллиона баррелей в сутки. При этом он не ограничен квотами ОПЕК+, а значит, добывает и продает столько, сколько может. И если из-за возможных израильских ударов хотя бы половина иранского нефтяного экспорта сократится, то для мирового рынка это окажется весьма болезненным.

«Мы увидим цены больше 90 долларов за баррель. Баланс на рынке сейчас очень хрупкий», — сказал Юшков.

Однако если обмен ударами продолжится и конфликт будет усиливаться, то возможно и радикальное развитие событий, например перекрытие Ормузского пролива. Об этом власти Ирана говорили неоднократно. И если такое случится, то это создаст глобальный энергетический кризис. Потому что через этот пролив ежесуточно проходит почти 20 процентов поставляемой на мировой рынок нефти. В Персидском заливе окажется заперта большая часть нефти Саудовской Аравии, ОАЭ, Ирака, Кувейта, самого Ирана, газового конденсата из Катара. Вдобавок Катар не сможет вывезти свой сжиженный природный газ (СПГ) на мировой рынок. А это 20 процентов от мировой торговли СПГ.

«Так что к нефтяному кризису добавится газовый», — пояснил Юшков.

Одним из тех, кто пострадает, станет Китай, который сейчас покупает иранскую нефть с большой скидкой. Перекрытие Ормузского пролива обернется запредельно высокими ценами на этот энергоноситель. А сверхвысокие цены убивают спрос.

«Стратегически нам это тоже невыгодно. Когда нефть стоит 100-120 долларов за баррель, начинается снижение объемов ее потребления. Очень дорогую нефть потреблять не хотят», — констатировал Юшков.

Однако он убежден, что пролив не получится перекрыть надолго. Если же это продлится месяц или дольше, то к операции Израиля против Ирана подключится весь западный мир, и Тегерану «не поздоровится». Юшков не исключил такого развития событий, когда у Ирана отобьют территорию, позволяющую ему контролировать Ормузский пролив.

Еще одно последствие данного кризиса — рецессия экономики Европейского союза. Юшков предположил, что многие крупные европейские компании не захотят оставаться в ЕС и задумаются о переводе предприятий в США, которые остаются изолированным газовым рынком с низкими ценами на газ и переизбытком соответствующего предложения.

Ранее появился прогноз, что война между Ираном и Израилем может привести к 10-15-процентному росту мировых цен на нефть сорта Brent. Некоторые эксперты полагают, что он может подорожать до 85 долларов за баррель.