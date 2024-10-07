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18:01, 7 октября 2024Экономика

Банк России поднял курс евро выше 105 рублей

ЦБ поднял официальные курсы доллара и евро выше 96 и 105 рублей соответственно

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Банк России поднял официальные курсы доллара и евро выше 96 и 105 рублей соответственно, следует из данных, опубликованных на сайте регулятора.

Рубль снизился к американской валюте на 1,19 рубля, до 96,09, к европейской — на 57 копеек, до 105,31 рубля.

По словам аналитика «БКС Экспресс» Дмитрия Бабина, давление на рубль продолжает оказывать дисбаланс между спросом и предложением на валютном рынке, обусловленном сокращением экспортной выручки из-за снижения нефтяных цен, а также санкций, которые влияют и на восстановившийся импорт.

Ранее в числе факторов, влияющих на ослабление курса рубля, эксперты называли также валютное фондирование и рост расходной части бюджета. Некоторые из них допускают более серьезное ослабление нацвалюты до уровней 100 рублей за доллар и 110 рублей за евро уже к концу этого месяца.

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      Дмитрий Воронин
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