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17:13, 3 октября 2024Экономика

Названы причины падения курса рубля

Эксперт Решетников перечислил фундаментальные причины снижения курса рубля

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

У снижения курса российской валюты, потерявшей в сравнении с сентябрьскими минимумами около 10 процентов стоимости и колеблющейся вблизи уровней 95 рублей за доллар, есть фундаментальные причины, рассказал эксперт «БКС Экспресс» Олег Решетников.

В их числе он назвал валютное фондирование, динамику торгового баланса, в рамках которой на фоне санкций против Мосбиржи рубль сначала укрепился, после чего стал испытывать давление и падать, а также дешевеющую нефть и рост расходной части бюджета.

К концу года аналитики БКС ожидают курс в 94 рубля за доллар. Впрочем, некоторые эксперты допускают и более серьезное ослабление нацвалюты до уровней 100 рублей за доллар и 110 рублей за евро уже к концу этого месяца.

Накануне, 2 октября, Банк России поднял официальные курсы доллара и евро до 94,5 и 104,45 рубля соответственно.

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