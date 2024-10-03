Названы причины падения курса рубля

Эксперт Решетников перечислил фундаментальные причины снижения курса рубля

У снижения курса российской валюты, потерявшей в сравнении с сентябрьскими минимумами около 10 процентов стоимости и колеблющейся вблизи уровней 95 рублей за доллар, есть фундаментальные причины, рассказал эксперт «БКС Экспресс» Олег Решетников.

В их числе он назвал валютное фондирование, динамику торгового баланса, в рамках которой на фоне санкций против Мосбиржи рубль сначала укрепился, после чего стал испытывать давление и падать, а также дешевеющую нефть и рост расходной части бюджета.

К концу года аналитики БКС ожидают курс в 94 рубля за доллар. Впрочем, некоторые эксперты допускают и более серьезное ослабление нацвалюты до уровней 100 рублей за доллар и 110 рублей за евро уже к концу этого месяца.

Накануне, 2 октября, Банк России поднял официальные курсы доллара и евро до 94,5 и 104,45 рубля соответственно.