Официальные курсы доллара и евро приблизились к 95 и 105 рублям

Банк России поднял курс доллара до 94,5 рубля

Банк России снова поднял курсы доллара и евро. Как сообщается на сайте регулятора, они приблизились к отметкам в 95 и 105 рублей соответственно.

Согласно данным Центробанка, официальная стоимость доллара 3 октября вырастет на 1,15 рубля, до 94,5 рубля, евро будет стоить 104,45 рубля, прибавив 80 копеек.

Юань также подорожал — на 20 копеек, до 13,39 рубля. В ходе торгов на Мосбирже он поднимался в среду до максимальных за год 13,5 рубля.

Оценивая перспективы российской валюты в наступившем октябре, эксперты указывают, что рубль в том числе будет зависеть от динамики нефтяных цен, денежной кредитной политики ЦБ РФ, а также темпов роста цен. На фоне влияния этих факторов допускается более серьезное ослабление его курса, до уровней 100 рублей за доллар и 110 рублей за евро к концу месяца.