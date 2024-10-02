Курс юаня к рублю вырос до максимума за год

Курс юаня впервые за год подошел к отметке 13,5 рубля

В ходе торгов на Московской бирже во вторник, 2 октября, курс юаня впервые почти за год подошел к отметке 13,5 рубля, свидетельствуют данные площадки.

На максимуме валюта поднималась до 13,47 рубля, в последний раз выше она торговалась 11 октября 2023 года. Курс евро на этой неделе также устанавливал максимум почти за год.

Рубль слабеет к основным валютам с конца августа. В качестве причин такой тенденции называют снижение притока доходов от продажи нефти и газа на биржу, а также скорое завершение отсрочки Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) США, позволяющей иностранным контрагентам завершить операции с попавшей под блокирующие санкции Мосбиржей.

Ранее Минэкономразвития в прогнозе социально-экономического развития на период 2025-2027 годов предположило, что курс доллара к концу года достигнет 93,8 рубля, евро — 102,7 рубля, а юань — 12,6 рубля.