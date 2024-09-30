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19:33, 30 сентября 2024Экономика

Курс евро впервые почти за год превысил 104 рубля

Курс доллара превысил 93 рубля впервые с апреля, евро поднялся выше 104 рублей

Фото: Артем Соболев / Коммерсантъ

Курс рубля по отношению к доллару и евро, устанавливаемый Центробанком, опустился до минимума с апреля этого года. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте регулятора.

Доллар подорожал до 93,22 рубля, максимум с 24 апреля, а евро — до 104,17 рубля. В последний раз европейская валюта стоила дороже 12 октября прошлого года.

Юань, курс которого, в отличие от доллара и евро, по-прежнему определяется на Мосбирже, вырос в цене до 13,24 рубля, что стало максимумом с 20 октября прошлого года.

Ранее Минэкономразвития в прогнозе социально-экономического развития России на период 2025-2027 годов предположило, что курс доллара на конец года составит 93,8 рубля, курс евро — 102,7 рубля, а юаня — 12,6 рубля. К концу следующего года в ведомстве ожидают доллар по 98,7 рубля за доллар, а евро — по 109,6 рубля за евро.

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