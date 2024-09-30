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16:03, 30 сентября 2024Экономика

Россиянам предсказали доллар дороже 100 рублей через 2 года

Минэкономразвития: курс доллара в июле 2026 года превысит 100 рублей

Фото: Марина Мамонтова / Коммерсантъ

Курс доллара в июле 2026 года превысит 100 рублей. Об этом со ссылкой на прогноз социально-экономического развития РФ на 2025-2027 годы сообщает «Интерфакс».

Как предсказывают аналитики Минэкономразвития, на конец 2024 года курсы валют составят 93,8 рубля за доллар, 102,7 рубля за евро и 12,6 рубля за китайский юань. Среднегодовой курс доллара предполагают на уровне 91,2 рубля, а евро — 99 рублей.

К концу следующего года курсы валют ожидаются на уровне 98,7 рубля за доллар и 109,6 рубля за евро. В июле 2026 года доллар будет стоить дороже 100 рублей. Евро в феврале 2026-го подорожает до 110 рублей, ожидают в ведомстве.

Согласно прогнозу, среднегодовой курс юаня в 2024 году составит 12,4 рубля, в 2025 году — 13 рублей, а в 2026 году — 13,7 рубля.

По мнению экономиста, профессионального эксперта в области управления предприятиями Евгения Змиева, интересам российской экономики удовлетворяет дорогой доллар. Проблем с наполнением бюджета не будет, если доллар уже в ближайшее время подорожает до 120 рублей, а в течение ближайшего полугода — до 160 рублей, отметил он.

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