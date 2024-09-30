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12:27, 30 сентября 2024Экономика

Назван удовлетворяющий интересам экономики России курс доллара

Экономист Змиев: интересам экономики РФ удовлетворяет доллар по 150-160 рублей

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Интересам российской экономики удовлетворяет доллар по 150-160 рублей. Подходящий курс американской валюты назвал экономист, профессиональный эксперт в области управления предприятиями Евгений Змиев, его слова приводит НСН.

По словам экономиста, проблем с наполнением бюджета не будет, если доллар уже в ближайшее время подорожает до 120 рублей, а в течение ближайшего полугода — до 160 рублей. Для остановки маховика инфляции и выравнивания экономического баланса в стране необходимо устранить разрыв между реальной и номинальной стоимостью валюты, подчеркнул он.

«Сейчас мы наблюдаем ситуацию, когда курс доллара топчется вокруг 90 рублей, курс евро — в районе 101-103 рублей, юаня — 12-13 рублей. При этом ЦБ повышает ключевую ставку, заявляя, что не удается удержать инфляцию, она набирает обороты, и когда будет остановка, неизвестно. Зато ясно: если курс во время инфляции стоит, это значит, что инфляционная составляющая в курс своевременно не закладывается», — объяснил он.

По данным Банка России, за восемь месяцев реальный эффективный курс рубля к иностранным валютам вырос на 7,9 процента.

Кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев предположил, что, если базовые условия, которые сейчас существуют, не будут принципиально меняться, то до конца 2024 года курс останется в коридоре от 88 до 95 рублей за доллар. Такой исход будет возможен, если требования об обязательной продаже валютной выручки экспортерами сохранятся, а Центробанк продолжит проводить жесткую денежно-кредитную политику как минимум до середины будущего года.

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