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16:03, 12 сентября 2024Экономика

Банк России назвал реальный эффективный курс рубля

ЦБ: реальный эффективный курс рубля снизился почти на два процента
СюжетКурс доллара:

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

В августе зафиксировано изменение реального эффективного курса рубля к корзине валют государств — основных торговых партнеров России. Об этом сообщается в материалах Банка России.

Снижение составило 1,7 процента. Кроме того, за восемь месяцев реальный эффективный курс рубля вырос на 7,9 процента.

Ранее регулятор проинформировал, что в последнем месяце лета возможности ряда игроков зарабатывать на разнице курсов валют сократились. Как следствие, официальные курсы доллара и евро росли на несколько процентов в день, а юань оставался стабильным.

Также известно, что 6 сентября Банк России продлил ограничения на снятие иностранной валюты до 9 марта 2025-го.

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