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12:54, 6 сентября 2024Экономика

В России ограничили снятие валюты

Центробанк продлил ограничения на снятие иностранной валюты до 9 марта 2025-го

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Центральный банк России продлил ограничения на снятие иностранной валюты до 9 марта 2025-го. Об этом со ссылкой на пресс-службу регулятора сообщает РБК.

Впервые ЦБ ввел запрет на снятие с валютных счетов и вкладов более $10 тыс. в марте 2022 года, после того как ЕС и США запретили ввозить в Россию наличные доллары и евро. С тех пор запрет продлевают каждые полгода.

В ЦБ пояснили, что ограничения сохраняются из-за действующих против России санкций, которые запрещают отечественным финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран.

Также в регуляторе отметили, что до 9 марта 2025 года кредитная организация не вправе взимать с граждан комиссию при выдаче наличной валюты в сумме остатка с любых их вкладов или счетов в этой кредитной организации, а также не вправе взимать комиссию за ее конвертацию в доллары США или евро для выдачи физлицам.

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      Вячеслав Агапов
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