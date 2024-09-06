Объем купленной россиянами валюты резко вырос в августе

Россияне купили в августе валюты почти на 100 миллиардов рублей

Россияне в августе 2024 года нарастили покупку валюты в 2,5 раза относительно данных за июль. Объем приобретенного физлицами вырос в РФ с 39 до 98,1 миллиарда рублей, говорится в месячном «Обзоре рисков финансовых рынков» Центробанка.

В нем указывается, что в означенный период на валютном рынке наблюдался рост волатильности, а курс рубля ослаб по отношению к основным иностранным валютам, подешевев, в частности, на 5,6 процента относительно доллара.

При этом, согласно приведенной регулятором статистике, в августе 2023 года граждане купили валюты всего на 3,1 миллиарда рублей, то есть год к году показатель вырос более чем в 30 раз, а до этого упал еще более резко по сравнению с 133,9 миллиарда в августе 2022-го.

Волатильность курсов валют стала заметной на фоне последовавшего за введением против Мосбиржи санкций США отказа от биржевых торгов долларами и евро. Помимо этого, значительно выросла разница курсов китайской валюты в разных сегментах валютного рынка РФ, из-за чего в ЦБ пообещали определиться, на какой из курсов юаня ориентироваться при составлении макроэкономического прогноза.

Ранее россиян предупредили о рисках вложений в экзотические валюты. Эксперты призвали не забывать, что чем ниже популярность того или иного платежного средства, тем менее выгодным окажется курс конвертации.