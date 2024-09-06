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10:47, 6 сентября 2024Экономика

Россиян предупредили о потере денег на экзотических валютах

Аналитик Потавин: вложившись в рупию, можно потерять в итоговой доходности

Фото: Mukesh Gupta / Reuters

По мере усиления санкционного давления россиянам будут предлагаться счета в валютах, которые прежде считались экзотическими. Об этом заявил основатель сервиса «Кредчек» Эльман Мехтиев. Его цитируют «Известия».

По его словам, кредитные организации открывают счета и стараются набрать ту валюту, на которую население предъявляет спрос. Таким образом, сначала появились счета в юанях, потом в дирхамах, а в настоящее время в рупиях. В краткосрочной перспективе по этим валютам могут быть предложены более выгодные условия, чем прежде. Однако следует помнить об их ликвидности. При конвертации, в том числе в рубли, «спред может кусаться».

В свою очередь, аналитик «Финам» Александр Потавин призвал не забывать, что чем ниже популярность той или иной валюты, тем менее выгодным окажется курс конвертации. Например, на конвертации в рупию можно серьезно потерять в итоговой доходности. Что касается дирхама, то он жестко привязан к доллару. Таким образом, нет смысла вкладываться в валюту ОАЭ, а не США.

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