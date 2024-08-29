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19:49, 29 августа 2024Экономика

В Банке России высказались о разных курсах юаня к рублю

В Банке России пообещали выбрать подходящий для макропрогноза курс юаня

Фото: Bobby Yip / Reuters

Банк России к октябрьскому заседанию совета директоров решит, на какой из курсов юаня ориентироваться при составлении макроэкономического прогноза, заявил на пресс-конференции заместитель председателя регулятора Алексей Заботкин, которого цитирует «Интерфакс».

По его словам, в Центробанке внимательно следят за недавно произошедшей «дифференциацией между разными сегментами рынка юань/рубль». Заботкин уточнил, что в указанные сроки будет принято решение о возможной корректировке курса, который закладывается в расчеты.

«Ну и, соответственно, отдельным вопросом является, требуется ли что-то предпринимать для закрытия дифференциала», — указал зампред ЦБ, напомнив, что расхождения курсов в разных сегментах валютного рынка наблюдались и раньше, но позднее они сокращались. «Мы рассчитываем, что ситуация будет развиваться в этом же направлении», — резюмировал он.

Как писали «Ведомости», после введения США санкций против Мосбиржи спред между биржевыми и внебиржевыми курсами китайской валюты, который в мае составлял около 7 копеек, в августе достиг 33 копеек. В связи с этим на рынке высказывались мнения о том, что для влияния на эти разрывы ЦБ мог бы более гибко управлять продажами валюты в рамках бюджетного правила и зеркалирования операций ФНБ, немного сокращая покупки.

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      Дмитрий Воронин
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