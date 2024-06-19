Банк России снизил курс доллара на 4,5 рубля

Официальные курсы доллара и евро снизились до 82,63 и 89,09 рубля

Банк России второй день подряд резко уменьшил официальные курсы доллара и евро. Накануне переставшие торговаться на Мосбирже валюты потеряли примерно по два рубля от своей стоимости, в среду же снижение оказалось более значительным — европейская валюта упала на 4,21 рубля, американская — на 4,41 рубля, следует из опубликованной на сайте регулятора информации.

Курс доллара на 20 июня установлен на уровне 82,63 рубля, евро — 89,09 рубля. Серьезно снизилась и стоимость юаня, опускавшегося в ходе торгов 19 июня ниже 11 рублей. ЦБ скорректировал его курс на 63 копейки, до 11,17 рубля.

Наблюдающееся укрепление рубля связано в том числе со значительным предложением экспортеров, реализующих валютную выручку в рамках подготовки к налоговым выплатам, а дальнейшее «не вполне оправданное» падение курса юаня может потребовать вмешательства Банка России, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов. По словам аналитика, слабый спрос на китайскую валюту связан с рядом факторов, среди которых неготовность некоторых иностранных компаний переходить на оплату в этой валюте и проблемы с проведением платежей.

Олег Кузьмин из «Ренессанс Капитала», мнение которого приводит РИА Новости, в свою очередь отмечает, что волатильность курса пока находится в рамках допустимого для ЦБ диапазона. Он ожидает, что продажи валюты Центробанком планово сократятся во втором полугодии.

Торги на Мосбирже долларом и евро не проводятся с прошлой недели, после того, как площадка попала под санкции США. Представитель Центробанка на фоне этого пообещал, что курс рубля останется единым и рыночным. Также он отметил, что траекторию для других валютных пар будет задавать юань, на который в мае приходилось 54 процента биржевой торговли.