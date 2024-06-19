В России объяснили резкое снижение курса юаня

Аналитик Локтюхов допустил дальнейшее «не вполне оправданное» падение курса юаня

Наблюдающееся на текущей неделе резкое укрепление курса рубля к юаню связано в том числе со значительным предложением экспортеров, реализующих валютную выручку в рамках подготовки к налоговым выплатам, а дальнейшее «не вполне оправданное» падение курса китайской валюты может потребовать вмешательства Банка России. Такое мнение высказал начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов, которого цитирует «Интерфакс».

По словам аналитика, слабый спрос на юань связан с рядом факторов, среди которых неготовность некоторых иностранных компаний переходить на оплату в этой валюте, проблемы с проведением платежей в юанях импортерами, а также невозможность проведения ряда конверсионных операций на биржевых торгах. В связи со складывающимся на фоне этого дисбалансом уже сейчас требуются «меры донастройки со стороны регулятора и властей», считает он.

С прогнозом о дальнейшем снижении курса юаня на торгах согласны не все эксперты. Так, руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман в беседе с RT высказал мнение, что в ближайшие несколько недель китайскую валюту ожидает устойчивый рост, а операций с ней станет в разы больше на фоне активизации граждан и бизнеса.

Юань 17 июня на Московской бирже упал ниже 12 рублей, накануне впервые с июня 2023 года преодолел отметку в 11,5 рубля, а 19 июня опускался менее чем до 11 рублей.

После прекращения торгов долларом и евро на Мосбирже из-за санкций представители ЦБ пообещали, что курс рубля останется единым и рыночным. Также в Центробанке отметили, что траекторию для других валютных пар будет задавать юань, на который в мае приходилось 54 процента биржевой торговли.