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18:36, 18 июня 2024Экономика

Банк России резко снизил курсы доллара и евро

ЦБ снизил официальные курсы доллара и евро до 87,04 и 93,3 рубля соответственно

Фото: Sergey Petrov / Globallookpress.com

Банк России резко снизил официальные курсы доллара и евро до 87,04 и 93,3 рубля соответственно, сообщается на сайте регулятора.

Таким образом, курс американской валюты опустился на 2,01 рубля, а европейской — на 2,09 рубля относительно данных за понедельник, 17 июня. Понижен также и курс юаня, упавший во время вчерашних торгов на Московской бирже ниже 12 рублей, а сегодня впервые с июня 2023 года преодолевший отметку в 11,5 рубля за единицу китайской валюты. Во вторник показатель по официальным данным ЦБ составил 11,8 рубля.

Торги на Мосбирже долларом и евро не проводятся с прошлой недели, после того, как площадка попала под санкции США. Представитель ЦБ на фоне этого пообещал, что курс рубля останется единым и рыночным. Также он отметил, что траекторию для других валютных пар будет задавать юань, на который в мае приходилось 54 процента биржевой торговли.

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      Дмитрий Воронин
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