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16:50, 17 июня 2024Экономика

Курс юаня упал ниже 12 рублей

Курс юаня опустился на Мосбирже ниже 12 рублей

Фото: Dado Ruvic / Reuters

В ходе торгов в понедельник стоимость юаня на Московской бирже второй раз за последнюю неделю опускалась ниже 12 рублей, свидетельствуют данные площадки.

В 16:02 по московскому времени курс китайской валюты достигал 11,99 рубля, снижаясь на 16 копеек.

В предыдущий раз юань падал ниже этой психологической отметки 13 июня, в первый день после того, как попавшая под санкции США Мосбиржа прекратила торги долларом и евро. Тогда же руководство Центробанка приостановило торги гонконгской валютой. В регуляторе объяснили свое решение необходимостью сократить риски и пообещали сохранить курс рубля единым и рыночным.

На следующий день на фоне высокого спроса на валютные свопы с юанем ЦБ повысил с 10 до 20 миллиардов юаней максимальный дневной лимит по таким операциям.

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      Дмитрий Воронин
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