Курс юаня опустился до минимума за год

Курс юаня на Московской бирже опустился ниже 12 рублей впервые с 29 июня

Курс юаня в ходе торгов в четверг, 13 июня, впервые с 29 июня 2023 года опустился ниже отметки в 12 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи (Мосбиржи).

Отмечается, что столь низких котировок китайской валюты не наблюдалось на площадке почти 12 месяцев. Ближе к 11:47 по московскому времени курс юаня опустился до отметки в 11,99 рубля. Снижение к уровню закрытия предыдущей торговой сессии составило порядка 22 копеек.

Накануне, 12 июня, Мосбиржа объявила о прекращении торгов американским долларом и евро на фоне новых санкций со стороны Министерства финансов (Минфина) США.

Кроме того, с 13 июня руководство Центробанка приостановило торги гонконгским долларом. В регуляторе объяснили свое решение необходимостью сократить риски и пообещали сохранить курс рубля единым и рыночным.