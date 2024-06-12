В России приостановили торги еще одной валютой

Центробанк приостановил с 13 июня торги гонконгским долларом

Центробанк приостановил с 13 июня торги гонконгским долларом. Об этом сообщается в релизе на сайте Банка России.

Кроме того, было изменено время начала торговой сессии на Московской бирже. В четверг торговые сессии на валютном рынке, рынке драгметаллов и срочном рынке Мосбиржи начнутся с 9:50 по московскому времени. Традиционно торги начинаются в 7:00 по московскому времени.

Накануне, 12 июня, Мосбиржа объявила о прекращении торгов американским долларом и евро.

Такое решение Мосбиржа приняла после того, как попала под блокирующие санкции США вместе с Национальным клиринговым центром (НКЦ), который выступает посредником в сделках с валютой на бирже.

Граждане смогут покупать и продавать валюту через банки. Для определения курсов валют Центробанк будет использовать банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов.