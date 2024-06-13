Приостановку торгов гонконгским долларом в России объяснили

ЦБ: торги гонконгским долларом в России приостановлены для сокращения рисков

Торги гонконгским долларом в России были приостановлены для сокращения рисков. Так решение объяснили представители Центрального банка (ЦБ) России, их слова приводит РБК.

Представители регулятора заявили, что гонконгский доллар привязан к американскому, и кредитные организации, которые проводят с ним операции, применяют достаточно жесткий комплаенс. Из-за строгих мер контроля за сделками расчеты с гонконгской валютой удлиняются, что грозит определенными рисками.

Торги гонконгским долларом приостановили в ночь на 13 июня, после того как Московская биржа прекратила торги долларом США и евро из-за блокирующих санкций. Кроме того, Центробанк объявил о переносе начала торговой сессии на Московской бирже с 7:00 на 9:50 по московскому времени.

Как отмечают в регуляторе, несмотря на новые ограничения, россияне смогут покупать и продавать валюту через банки. Для определения курса доллара или евро будут использовать банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов.

По словам зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, доктора экономических наук Михаила Делягина, пока не очень понятно, как будет обращаться валюта внутри страны. Мосбиржа может ввести новый формат работы, прописать новый регламент или перенести расчеты на иную площадку.