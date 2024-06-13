Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:37, 13 июня 2024Экономика

Приостановку торгов гонконгским долларом в России объяснили

ЦБ: торги гонконгским долларом в России приостановлены для сокращения рисков

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Торги гонконгским долларом в России были приостановлены для сокращения рисков. Так решение объяснили представители Центрального банка (ЦБ) России, их слова приводит РБК.

Представители регулятора заявили, что гонконгский доллар привязан к американскому, и кредитные организации, которые проводят с ним операции, применяют достаточно жесткий комплаенс. Из-за строгих мер контроля за сделками расчеты с гонконгской валютой удлиняются, что грозит определенными рисками.

Торги гонконгским долларом приостановили в ночь на 13 июня, после того как Московская биржа прекратила торги долларом США и евро из-за блокирующих санкций. Кроме того, Центробанк объявил о переносе начала торговой сессии на Московской бирже с 7:00 на 9:50 по московскому времени.

Как отмечают в регуляторе, несмотря на новые ограничения, россияне смогут покупать и продавать валюту через банки. Для определения курса доллара или евро будут использовать банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов.

По словам зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, доктора экономических наук Михаила Делягина, пока не очень понятно, как будет обращаться валюта внутри страны. Мосбиржа может ввести новый формат работы, прописать новый регламент или перенести расчеты на иную площадку.

Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине подтвердили удары западным оружием по территории России. Чего планирует добиться Киев?

      Мужчина в камуфляже напал на автомобиль в районе монастыря Оптина Пустынь. Он стрелял по крестившимся женщинам

      Минобороны отчиталось о пуске ракет в ходе учений с тактическим ядерным оружием

      Россиянка побывала в Стамбуле и описала поездку фразой «цены летят в космос»

      В США правозащитники подали в суд на Байдена

      Электроэнергию предложили хранить в цементе

      Двое россиян ограбили пять магазинов

      Россиянку избили монтировкой по лицу из-за споров в дачном чате

      Мужчина застал жену с любовником и удивился ее выбору

      Дачников призвали разбросать по участку банановую кожуру

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше