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19:49, 12 июня 2024Экономика

В России высказались о последствиях санкций США в отношении Мосбиржи

Депутат Делягин допустил введение нового формата работы Мосбиржи с долларами

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, доктор экономических наук Михаил Делягин допустил введение нового формата работы Мосбиржи с долларами после введения в отношении биржи санкций со стороны США. Своим мнением депутат поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Тут не очень понятно, как проводить торги в долларах на ней. Но поскольку это торги внутри страны, то я думаю, что как-то переналадят и будут продолжать торговать. Я думаю, что просто некоторое время понадобится», — высказался Делягин.

Московская биржа должна торговать не долларами, которые отражаются у американцев, а некоторым обозначение доллара. Это потребует некоторой работы

Михаил Делягинзампред комитета Госдумы по экономической политике

По мнению депутата, Мосбирже необходимо будет прописать новый регламент. «Или торги могут быть перемещены на какую-нибудь другую площадку», — заключил он.

Ранее Министерство финансов США ввело санкции в отношении Московской биржи и Национального клирингового центра (НКЦ), который выступает посредником в сделках с валютой на бирже и входит в группу Мосбиржи и Национального расчетного депозитария.

Мосбиржа уже сообщила, что с 13 июня прекратит торги в долларах США и евро на валютном рынке, рынке драгоценных металлов, фондовом и денежном рынках. На срочном рынке торги проводятся в обычном режиме, добавили в организации.

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      Алена Шевченко
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