В России высказались о последствиях санкций США в отношении Мосбиржи

Депутат Делягин допустил введение нового формата работы Мосбиржи с долларами

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, доктор экономических наук Михаил Делягин допустил введение нового формата работы Мосбиржи с долларами после введения в отношении биржи санкций со стороны США. Своим мнением депутат поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Тут не очень понятно, как проводить торги в долларах на ней. Но поскольку это торги внутри страны, то я думаю, что как-то переналадят и будут продолжать торговать. Я думаю, что просто некоторое время понадобится», — высказался Делягин.

Московская биржа должна торговать не долларами, которые отражаются у американцев, а некоторым обозначение доллара. Это потребует некоторой работы Михаил Делягин зампред комитета Госдумы по экономической политике

По мнению депутата, Мосбирже необходимо будет прописать новый регламент. «Или торги могут быть перемещены на какую-нибудь другую площадку», — заключил он.

Ранее Министерство финансов США ввело санкции в отношении Московской биржи и Национального клирингового центра (НКЦ), который выступает посредником в сделках с валютой на бирже и входит в группу Мосбиржи и Национального расчетного депозитария.

Мосбиржа уже сообщила, что с 13 июня прекратит торги в долларах США и евро на валютном рынке, рынке драгоценных металлов, фондовом и денежном рынках. На срочном рынке торги проводятся в обычном режиме, добавили в организации.

