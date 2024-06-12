В России высказались о последствиях санкций США в отношении Мосбиржи

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, доктор экономических наук Михаил Делягин допустил введение нового формата работы Мосбиржи с долларами после введения в отношении биржи санкций со стороны США. Своим мнением депутат поделился в беседе с «Лентой.ру».
«Тут не очень понятно, как проводить торги в долларах на ней. Но поскольку это торги внутри страны, то я думаю, что как-то переналадят и будут продолжать торговать. Я думаю, что просто некоторое время понадобится», — высказался Делягин.
Московская биржа должна торговать не долларами, которые отражаются у американцев, а некоторым обозначение доллара. Это потребует некоторой работы
По мнению депутата, Мосбирже необходимо будет прописать новый регламент. «Или торги могут быть перемещены на какую-нибудь другую площадку», — заключил он.
Ранее Министерство финансов США ввело санкции в отношении Московской биржи и Национального клирингового центра (НКЦ), который выступает посредником в сделках с валютой на бирже и входит в группу Мосбиржи и Национального расчетного депозитария.
Мосбиржа уже сообщила, что с 13 июня прекратит торги в долларах США и евро на валютном рынке, рынке драгоценных металлов, фондовом и денежном рынках. На срочном рынке торги проводятся в обычном режиме, добавили в организации.