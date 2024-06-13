Центробанк пообещал сохранить курс рубля единым и рыночным

Центробанк России заявил о сохранении рыночного курса рубля после санкций США

Курс рубля после введенных накануне, 12 июня, санкций США в отношении Московской биржи и Национального клирингового центра (НКЦ) останется единым и рыночным, хотя структура торговли на внутреннем валютном рынке изменится. Об этом в комментарии ТАСС заявил представитель Банка России.

По его словам, основной валютой биржевой торговли в настоящее время является юань, на который в мае приходилось 54 процента торгов. Соответственно, он и будет задавать траекторию для других валютных пар.

Также в Центробанке напомнили, что курс российской валюты в первую очередь зависит от поступлений средств от экспорта и спроса на иностранные валюты для оплаты импорта. На эти процессы санкции не влияют, торговый баланс должен сохраниться.

Регулятор намерен далее устанавливать официальный курс по внебиржевому рынку. В ЦБ указали, что практика не является какой особенной — международный валютный рынок и внутренние рынки большинства государств являются внебиржевыми, а покупка и продажа валюты на бирже не является ключевым условием для конвертируемости.

Мосбиржа и НКЦ включены в так называемый SDN-List. С четверга, 13 июня, площадка прекратила торги долларом, евро и гонконгским долларом, а также инструментами, которые используют эти валюты. Продавать и покупать их можно будет на внебиржевом рынке.