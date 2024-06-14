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15:07, 14 июня 2024Экономика

ЦБ резко увеличил лимит для операций по продажам юаней за рубли

ЦБ РФ увеличил с 10 до 20 миллиардов юаней максимальный лимит по валютным свопам
СюжетКурс доллара:

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Банк России резко увеличил с 10 до 20 миллиардов юаней максимальный лимит на пятницу по операциям «валютный своп». Об этом сообщается на его сайте.

Валютный своп представляет собой обмен валютами с обязательством совершения в определенную дату последующего форвардного обратного обмена ими же. При этом, курс обеих частей операции согласуется сторонами при заключении сделки.

В марте ЦБ проинформировал, что в начале и в конце месяца будет временно удваивать (как и в этот раз — с 10 до 20 миллиардов юаней) максимальный лимит операций по сделкам «валютный своп» для минимизации влияния регулятора на рыночное ценообразование.

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Зафиксированный высокий спрос на такие операции с ЦБ может быть связан с необходимостью участников валютного рынка взять тайм-аут для проведения взаиморасчетов по валютным операциям после введенных санкций против Мосбиржи, считают эксперты «Интерфакса».

Вскоре после того, как власти США ввели указанные ограничения, на российской площадке заявили о прекращении торгов долларами и евро. ЦБ также решил приостановить торги и гонконгским долларом. Накануне он впервые установил официальные курсы валют на основе внебиржевых торгов — доллар и евро потеряли около одного процента от своей стоимости, юань также немного подешевел.

Ранее Центробанк сообщал, что российским банкам время от времени не хватает юаней для выдачи кредитов, потому что привлечение китайской валюты с конца 2023 года отстает от запросов заемщиков.

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      Дмитрий Воронин
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