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17:22, 13 июня 2024Экономика

ЦБ впервые установил официальные курсы валют по новым правилам

В России впервые установили официальные курсы валют на основе внебиржевых торгов
СюжетСанкции против России:

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Банк России впервые после введения санкций против Мосбиржи, на фоне которых площадка прекратила торги долларами и евро, установил официальные курсы валют. Информация о них опубликована на сайте регулятора.

Согласно новым правилам определения показателя, курс определяется на основе данных отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке.

Относительно уровней, установленных по итогам последних на данный момент торгов на Мосбирже, доллар снизился на 81 копейку, до 88,21 рубля, а европейская валюта — на 91 копейку, до 94,83 рубля.

Вскоре после того, как власти США ввели санкции против Мосбиржи, на российской площадке заявили о прекращении торгов долларами и евро. В то же время в ЦБ пообещали сохранить курс рубля единым и рыночным. Там уточнили, что курсы валют, определенные с использованием внебиржевых данных, за последние полтора года почти не отличались от официальных — отклонение составляло 0,01 процента для доллара и 0,03 для евро.

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      Дмитрий Воронин
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