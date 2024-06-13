В ЦБ раскрыли подробности новых правил определения курсов валют

ЦБ: курсы валют на основе внебиржевых данных почти не отличались от официальных

Банк России раскрыл подробности новых правил определения официальных курсов доллара и евро к рублю. В частности, в регуляторе напомнили, что резервные подходы на случай отсутствия валютных торгов были предусмотрены его Указанием от 3 октября 2022 года.

Также в ЦБ уточнили, что валютные курсы теперь будут устанавливаться на основе данных отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке по состоянию на 15:30 по московскому времени текущего дня.

Отмечается, что с момента вступления Указания в силу Центробанк регулярно вычислял курсы иностранных валют на основе предусмотренных им подходов, в результате чего пришел к выводу, что показатели, определенные на основе внебиржевых данных, почти не отличались от официальных — отклонение составляло 0,01 процента для доллара и 0,03 для евро. Эта информация приводится в материалах в качестве подтверждения тезиса о репрезентативности соответствующей методики вычисления курса.

Вскоре после того, как власти США ввели санкции против Мосбиржи, на российской площадке заявили о прекращении торгов долларами и евро. В то же время в ЦБ пообещали сохранить курс рубля единым и рыночным.