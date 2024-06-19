Курс юаня упал ниже 11 рублей

Курс юаня на Московской бирже упал ниже 11 рублей впервые с мая 2023 года

Курс рубля заметно укрепляется к юаню — на Московской бирже китайская валюта 19 июня опускалась ниже 11 рублей. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Ниже этой отметки курс юаня упал впервые с мая 2023 года. В нижней точке котировки снижались до 10,89 рубля за юань, потеряв 56 копеек по сравнению с показателем закрытия предыдущего торгового дня. По состоянию на 11:15 по московскому времени юань немного отыграл падение и торговался возле отметки 11,14 рубля.

Накануне Банк России резко снизил официальные курсы доллара и евро — до 87,04 и 93,3 рубля соответственно. После прекращения торгов долларом и евро на Мосбирже из-за санкций представители ЦБ пообещали, что курс рубля останется единым и рыночным. Также в Центробанке отметили, что траекторию для других валютных пар будет задавать юань, на который в мае приходилось 54 процента биржевой торговли.