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06:00, 19 сентября 2024Экономика

Экономист описал судьбу рубля до конца года

Экономист Григорьев спрогнозировал рубль в коридоре 88-95 до конца 2024 года
СюжетКурс доллара:

Фото: Artem Priakhin / Globallookpress.com

Если базовые условия, которые сейчас существуют, не будут принципиально меняться, то, скорее всего, до конца 2024 года курс останется в коридоре от 88 до 95 рублей за доллар, полагает кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев. Судьбу национальной валюты он описал в беседе с «Лентой.ру».

Во-первых, к базовым условиям, влияющим на курс, экономист отнес требования об обязательной продаже валютной выручки экспортерами, которые будут действовать до весны 2025 года. Во-вторых, повышение ключевой ставки Центральным банком. Он отметил, что регулятор подтвердил, что будет проводить жесткую денежно-кредитную политику как минимум до середины будущего года и дал понять, что ключевая ставка может быть повышена еще больше. Таким образом, рублевые вложения остаются самыми доходными, что воздействует на тех инвесторов, которые выбирают между рублем и долларом.

«Следующий момент, тоже существенный — у нас достаточно заметно снизился импорт во втором квартале, и нельзя сказать, что он сильно подрастает в третьем. Это тоже фактор, который курс более-менее стабилизирует в рамках коридора, который я назвал. Все эти вещи, скорее всего, помогут сохранить доллар в этих границах», — сказал Григорьев.

Вместе с тем он призвал не исключать тот факт, что ситуацию могут ухудшить любые негативные политические новости, которые, в свою очередь, спрогнозировать невозможно.

Ранее официальный курс юаня впервые с 17 апреля превысил 12,9 рубля, а доллар и евро достигли максимумов с начала месяца.

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      Екатерина Смирная
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