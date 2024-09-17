Юань подорожал к рублю до максимума за пять месяцев

Официальный курс юаня впервые с 17 апреля превысил 12,9 рубля

Курсы основных валют Центробанка России на среду, 18 сентября, опубликованные на сайте регулятора, обновили локальные максимумы. В том числе юань впервые с 17 апреля превысил 12,9 рубля, дойдя до 12,92 рубля, а доллар и евро достигли максимумов с начала месяца.

В ходе торгов на Московской бирже, с помощью которых ЦБ устанавливает курс юаня, китайская валюта поднималась до 12,96 рубля, что также стало максимумом с середины апреля. Стоимость доллара и евро определяется на внебиржевых торгах, они достигли 91,42 и 101,5 рубля соответственно.

Вместе с тем индекс Мосбиржи продолжает начавшийся в пятницу, 13 сентября, рост, а индекс RGBI (государственные облигации) опустился до минимума с 4 сентября, отыграв локальный рост.

Рубль слабеет на фоне повышения ключевой ставки до 19 процентов, что меньше, чем ожидания ряда аналитиков, а также на фоне падения цен на нефть, которое наблюдается в последний месяц.

Ранее Центробанк сообщил, что в августе реальный эффективный курс рубля (рассчитывается на основании курсов валют основных торговых партнеров страны) упал на 1,7 процента, однако с начала года рост составил 7,9 процента.