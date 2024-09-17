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13:55, 17 сентября 2024Экономика

Названа новая угроза ценам на нефть

Bloomberg: построенный в Техасе газопровод позволит США увеличить добычу нефти

Фото: Bing Guan / Reuters

Мировые цены на нефть находятся на минимальном с 2021 года уровне, несмотря на усилия ОПЕК+ по сокращению добычи, однако в скором времени ситуация с предложением на рынке может ухудшиться. Об этом в своей статье рассказал обозреватель Bloomberg Хавьер Блас.

Угрозой для экспортеров за пределами США может стать построенный в нефтегазоносном Пермском бассейне (Северная Америка) газопровод, позволяющий отправлять добытый газ за пределы региона.

Дело в том, что при работе там нефтяники получают значительный объем природного газа. С 2018 года он вырос в три раза, так что стал превышать и местный спрос, и пропускную способность имевшихся трубопроводов.

В результате цены на газ для компаний время от времени становились отрицательными, то есть им приходилось доплачивать потребителям, чтобы избавиться от газа. Такая ситуация делала рост добычи невыгодным, и количество новых скважин, вводимых в эксплуатацию, падало. Компания Diamondback Energy Inc. даже пошла на сокращение добычи нефти во втором квартале 2024 года, чтобы не допустить расходов на продажу газа.

Однако в ближайшие недели заработает трубопровод Matterhorn Express Pipeline, идущий до Хьюстона, и проблема со спросом на газ исчезнет. В 2026 и 2027 годах появятся еще два газопровода, а значит, местные компании наконец-то смогут расширять производство. Уже сейчас они строят планы по росту добычи в четвертом квартале.

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Таким образом, США к декабрю нарастят добычу на 400-500 тысяч баррелей по сравнению с тем же периодом прошлого года, а ОПЕК+, чьи возможности удерживать сокращение добычи близки к пределу, может не переварить такой объем.

По состоянию на 17 сентября стоимость эталонного сорта нефти Brent остается на уровне 72,5 доллара, а нефть WTI торгуется в районе 69 долларов. С начала июля котировки потеряли около 20 процентов, что заставило ОПЕК+ отложить увеличение добычи нефти на два месяца. При этом эксперты отмечают, что сигналы от участников сделки выглядят противоречивыми, по всей видимости, четкого плана действий у них нет.

Главными причинами снижения цен называют слабое восстановление китайской экономики, которое к тому же сопровождается ростом продаж электромобилей, а также рост добычи в странах, не входящих в ОПЕК+, в первую очередь в США. Таким образом, слабеющий спрос сталкивается с ростом предложения и давит на цены на энергоносители.

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      Платон Щукин
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