Проблемы китайской экономики усугубились

Китай сообщил об ухудшении ситуации с промышленным ростом и безработицей

По итогам августа все ключевые показатели китайской экономики разочаровали инвесторов, ожидавших более позитивных цифр. Свежие данные Национального бюро статистики свидетельствуют об усугублении проблем, пишет «Коммерсантъ».

Промышленное производство выросло на минимальные с марта 4,5 процента в годовом выражении (в июле — 5,1 процента), в то время как эксперты ожидали роста на 4,7 процента. Существенно просели агропромышленный комплекс и черная металлургия.

На этом фоне безработица выросла до максимальных с февраля этого года 5,3 процента (июль — 5,2 процента, июнь — 5 процентов). Рост инвестиций в основной капитал упал с 3,6 процента до 3,4 процента, при этом в недвижимости был повторен результат июля — минус 10,2 процента.

Розничные продажи показали результат плюс 2,1 процента при июльских данных 2,7 процента и прогнозе 2,6 процента. Таким образом, динамика основных компонентов, входящих в национальный ВВП, говорит о возможности невыполнения целей по росту на пять процентов по итогам года без дополнительных мер поддержки со стороны властей.

Слабая динамика китайской экономики является одной из основных причин резкого сокращения цен на нефть, которые опускалась до минимума почти за три года. Проблемы у крупнейшего импортера нефти бьют по спросу, на который рассчитывали участники сделки ОПЕК+2, и не позволяют сформировать на рынке дефицит предложения даже с учетом сокращения добычи.

Эксперты не видят для Китая очевидных возможностей быстро поправить свои дела. В первую очередь мешает этому продолжающийся отток капитала, замедлить который не удается как с помощью обещаний, так и через регуляторную политику.