Крупные иностранные инвесторы побежали из Китая

WSJ: американские и европейские инвесторы разочаровались в китайской экономике

Все меньше американских и европейских инвесторов считают Китай приоритетным направлением для вложения средств. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ» со ссылкой на The Wall Street Journal (WSJ), которое опросило торгово-промышленные палаты (ТПП) Евросоюза и США в КНР.

Оказалось, что среди представителей европейской ТПП лишь 15 процентов находят Китай приоритетным направлением для инвестиций. Прежде этот показатель доходил до 20 процентов. В американской ТПП аналогичный показатель снизился до минимального уровня за последние четверть века. Более того, в Шанхае 20 процентов опрошенных пообещали в 2025 году сократить инвестиции в КНР.

Чаще всего бизнесмены аргументируют свою позицию слабостью китайской экономики, глубоким кризисом на местном рынке недвижимости и ухудшающимися отношениями Пекина и Вашингтона.

Ранее глава испанского правительства Педро Санчес призвал пересмотреть отношение Европейского Союза к Китаю. Он полагает, что Брюсселю сейчас не нужна торговая война с Пекином.