В Европе призвали пересмотреть планы по торговой войне с Китаем

Премьер Испании Санчес: ЕС нужно пересмотреть пошлины на электрокары из Китая

Европейскому Союзу нужно пересмотреть планы по введению пошлин на китайские электромобили. Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес, его слова приводит Bloomberg.

По мнению политика, объединению не нужна торговая война с Пекином, поэтому позицию по 36-процентным тарифам на поставляемую им технику необходимо изменить. С таким призывом он выступил после четырехдневной поездки в Китай и встречи с Си Цзиньпином.

«Нам не нужна еще одна война, в данном случае торговая. Я думаю, нам нужно навести мосты между Европейским Союзом и Китаем, а со стороны Испании мы будем действовать конструктивно и пытаться найти решение, компромисс между Китаем и Европейской комиссией», — добавил Санчес.

Евросоюз начал готовиться к торговой войне с Китаем из-за поставок дешевых электромобилей. Брюссель решил повысить тарифы на машины, утверждая, что компании из КНР несправедливо пользуются государственными субсидиями и наводняют Европу избыточным производством. В результате тарифы выросли в диапазоне от 17,4 до 37,6 процента.

В ответ Пекин начал антидемпинговые расследования в отношении экспорта из ЕС бренди, молочных продуктов и свинины. Особенно пострадала Испания, как крупнейший в Европе экспортер этого вида мяса. .

Профессор Академии регионального и глобального управления при Пекинском университете иностранных языков Цуй Хунцзянь считает, что торговая война между Китаем и ЕС может начаться уже в ноябре. Директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов заявил, что европейцы, не найдя технологических рычагов, манкировали привычными рыночными инструментами и перешли к санкциям.