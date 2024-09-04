Китай ответил на пошлины ЕС на электромобили расследованием в отношении поставок молока

Экономист Строганов: Китай ударил по основному драйверу экспорта Евросоюза

Евросоюз столкнулся с первыми потерями в торговой войне с Китаем. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал доцент департамента стратегического и международного менеджмента Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Игорь Строганов.

Брюссель недавно резко повысил ввозные пошлин на китайские электромобили до 38,1 процента, обвинив Пекин в нечестной конкуренции. Китай, в свою очередь, начал расследование в отношении поставляемых из Европы молочных продуктов. Министерство торговли КНР обратило внимание на жалобы китайских производителей на европейские субсидии поставщикам ЕС. Проверка китайских властей коснется ряда наименований молочной продукции, в том числе, сливки и сыры.