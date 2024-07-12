В США рассказали про подготовку Европы к торговой войне

The Economist: Европа готовится к торговой войне с Китаем

Евросоюз готовится к торговой войне с Китем, сообщает The Economist. Издание пишет, что ЕС может прибегнуть к этому шагу из-за пошлин на электромобили.

Среди потенциальных мер торгового оружия ЕС планирует применение карательных механизмов международных госзакупок. В частности, ЕС может ограничить доступ компаниям из Китая к государственным тендерам в Европе.

Ранее Еврокомиссия повысила импортные пошлины на электромобили из Китая до 37,6 процента. В МИД Китая заявили, что принятые решения вынуждают страну защищать свои права, в ЕК в свою очередь указали, что консультации с Пекином по электромобилям в последние месяцы стали гораздо интенсивнее, что позволяет надеяться на урегулирование спора на основании переговоров.

Торговая напряженность между Пекином и Брюсселем продолжает нарастать. Ранее Financial Times сообщила, что Брюссель разрабатывает планы по введению таможенных пошлин на дешевые товары, купленные в китайских интернет-магазинах, а также предложит отменить действующий сейчас порог для беспошлинных покупок, составляющий 150 евро.