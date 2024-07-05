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11:48, 5 июля 2024Экономика

Китай пообещал ответить на европейские пошлины против электрокаров

МИД Китая: КНР примет меры в ответ на пошлины ЕС на импорт электрокаров

Фото: Chalinee Thirasupa / Reuters

Пошлины Европейского союза на импорт китайских электромобилей вынуждают КНР защищать свои права. Об этом заявила официальный представитель главного внешнеполитического ведомства этой страны Мао Нин. Ее цитирует ТАСС.

Действия Брюсселя вызвали решительный протест в Пекине. Там уверены, что экономические и торговые вопросы следует решать путем переговоров и консультаций. Однако после того, как ЕС ввел пошлины, КНР примет все необходимые меры для того, чтобы отстоять свои права.

До 4 июля пошлины на поставки китайских электромобилей в ЕС составляли 10 процентов. Теперь они повышены на 17,4-37,6 процента. Такое решение Еврокомиссия обосновала тем, что производители в КНР получают поддержку от государства.

По мнению китайской стороны, Брюссель занимается протекционизмом. В ответ такую политику Пекин начал антидемпинговое расследование касательно бренди, импортируемого из Европейского союза.

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