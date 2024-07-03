Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:21, 3 июля 2024Экономика

В ЕС придумали способ снизить поставки дешевых товаров из Китая

В ЕС собрались обложить пошлинами дешевые товары из китайских интернет-магазинов

Фото: Cfoto / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Брюссель разрабатывает планы по введению таможенных пошлин на дешевые товары, купленные в китайских интернет-магазинах, включая Temu, AliExpress и Shein, пишет Financial Times (FT).

По данным издания, позднее в этом месяце Еврокомиссия (ЕК) предложит отменить действующий сейчас порог для беспошлинных покупок, составляющий 150 евро. Отмечается, что в прошлом году в ЕС было импортировано 2,3 миллиарда товаров, купленных на сумму ниже этой отметки.

В материале говорится, что придуманные способы снижения импорта направлены на то, чтобы остановить всплеск поставок «того, что, по мнению ЕС, является некачественной продукцией, поступающей из Китая». Журналисты уточнили, что положения начнут применяться ко всем интернет-магазинам, доставляющим товары европейцам из-за пределов стран сообщества. При этом американская Amazon обычно использует в Европе местных продавцов.

Торговая напряженность между Пекином и Брюсселем продолжает нарастать. В июне стало известно, что Китай запустил новое антидемпинговое расследование в отношении импорта свинины из стран ЕС, до этого его начали в связи с поставками европейского бренди.

Тем временем на континенте изучают китайские субсидии в ряде отраслей промышленности и собираются ввести пошлины на импорт из страны электромобилей. Хотя против эскалации торговой войны выступают в том числе европейские автопроизводители, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен прямо во время майского визита председателя КНР Си Цзиньпина пригрозила жесткими экономическими мерами, в случае если Китай не осуществит добровольное сокращение экспорта.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      Китай ответил на идею Финляндии закончить конфликт на Украине одним звонком. Готов ли Пекин пойти на это?

      Нефтегазовые доходы России упали

      Неизвестные вытащили из скалы легендарный меч рыцаря Роланда и скрылись

      На Украине назвали возможное последствие отключений света зимой

      Глава Энергодара рассказал об угрозе городу после атаки ВСУ

      Фанаты вновь заподозрили бывшую возлюбленную Тимати в анорексии из-за нового видео

      Гроб с российским ветераном пришлось переправлять на лодке из-за отсутствия моста

      Россиянка пошла в лес и неожиданно нашла там «шерстяной фаллос»

      Словакия отказалась отправлять солдат на Украину

      Кабмин Литвы признал допустимость использования кассетных боеприпасов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше