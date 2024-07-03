В ЕС придумали способ снизить поставки дешевых товаров из Китая

В ЕС собрались обложить пошлинами дешевые товары из китайских интернет-магазинов

Брюссель разрабатывает планы по введению таможенных пошлин на дешевые товары, купленные в китайских интернет-магазинах, включая Temu, AliExpress и Shein, пишет Financial Times (FT).

По данным издания, позднее в этом месяце Еврокомиссия (ЕК) предложит отменить действующий сейчас порог для беспошлинных покупок, составляющий 150 евро. Отмечается, что в прошлом году в ЕС было импортировано 2,3 миллиарда товаров, купленных на сумму ниже этой отметки.

В материале говорится, что придуманные способы снижения импорта направлены на то, чтобы остановить всплеск поставок «того, что, по мнению ЕС, является некачественной продукцией, поступающей из Китая». Журналисты уточнили, что положения начнут применяться ко всем интернет-магазинам, доставляющим товары европейцам из-за пределов стран сообщества. При этом американская Amazon обычно использует в Европе местных продавцов.

Торговая напряженность между Пекином и Брюсселем продолжает нарастать. В июне стало известно, что Китай запустил новое антидемпинговое расследование в отношении импорта свинины из стран ЕС, до этого его начали в связи с поставками европейского бренди.

Тем временем на континенте изучают китайские субсидии в ряде отраслей промышленности и собираются ввести пошлины на импорт из страны электромобилей. Хотя против эскалации торговой войны выступают в том числе европейские автопроизводители, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен прямо во время майского визита председателя КНР Си Цзиньпина пригрозила жесткими экономическими мерами, в случае если Китай не осуществит добровольное сокращение экспорта.