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15:09, 6 мая 2024Экономика

Фон дер Ляйен потребовала от Китая добровольного сокращения экспорта

В ЕК пригрозили Китаю жесткими мерами за отказ сократить поставки электрокаров

Фото: Michael Bihlmayer / Globallookpress.com

Брюссель ждет от Китая добровольного сокращения экспорта или будет принимать жесткие экономические меры, заявила по итогам трехсторонней встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Франции Эммануэлем Макроном глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Ее цитирует ТАСС.

Чиновница посетовала, что «китайская субсидированная продукция, такая как электромобили и стальная продукция, наводнила рынок Евросоюза (ЕС)», а страна продолжает поддерживать свою промышленность на фоне отсутствия роста внутреннего потребления.

«Мир не может принимать лишнюю китайскую продукцию. Поэтому я призвала китайское правительство ответить на это структурное перепроизводство», — сказала фон дер Ляйен. В связи с прозвучавшим требованием она уточнила, что доступ на рынки ЕС должен быть равным, но в ЕК готовы «в полном объеме использовать наши инструменты по защите».

В сентябре 2023 года глава Еврокомиссии заявила о расследовании по поводу государственных субсидий на китайские электромобили. Китайские власти назвали такие меры «неприкрытым актом протекционизма». Позднее стало известно об инспекционных поездках представителей Брюсселя на автозаводы BYD, Geely и SAIC в Китае.

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      Дмитрий Воронин
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