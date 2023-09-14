Китай предупредил ЕС о последствиях расследования о дешевых автомобилях

Reuters: КНР предупредила ЕС о последствиях расследования о китайских авто

Расследование Еврокомиссии по поводу государственных субсидий на китайские электромобили окажет негативное влияние на экономические и торговые связи. Об этом предупредило министерство торговли КНР, комментарий ведомства приводит Reuters.

«Китай считает, что расследование, предложенное Европейским союзом, на самом деле направлено на защиту его собственной промышленности во имя "честной конкуренции"», — говорится в заявлении министерства. Китайские власти назвали такие меры «неприкрытым актом протекционизма», который может привести к серьезным последствиям — нарушениям в мировой автомобильной промышленности и цепочках поставок, в том числе в ЕС, а также осложнения в экономических и торговых отношениях между Китаем и Евросоюзом.

В министерстве торговли подчеркнули, что расследование было инициировано самой ЕК, а не по какой-либо жалобе автомобильной отрасли Европы. Такое решение еще больше усугубит напряженные отношения с Китаем, частично осложненные торговыми и инвестиционными дисбалансами, добавили в ведомстве.

По данным автомобильной консалтинговой компании Inovev, 8 процентов новых электромобилей, проданных в Европе в этом году, были произведены китайскими брендами (6 процентов в 2022-м и 4 процента в 2021 году). В 2022 году экспорт Китая в Евросоюз вырос на 8,6 процента, до 562 миллиардов долларов. При этом поставки из Европы в КНР снизились на 7,9 процента, (до 285 миллиардов долларов) из-за ослабления спроса в Китае.

О начале расследования Еврокомиссии по вопросам субсидий в отношении китайских электромобилей заявила накануне президент ЕК Урсула фон дер Ляйен в ежегодном обращении к Европарламенту. «Мировые рынки сейчас наводнены дешевыми электромобилями. И их цена искусственно поддерживается на низком уровне за счет огромных государственных субсидий», — отметила она.