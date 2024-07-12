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13:58, 12 июля 2024Экономика

Названы последствия экономической войны Китая и ЕС

Экономист Ордов: экономическая война ЕС и Китая нанесет ущерб Пекину

Фото: Jason Lee / Reuters

Экономическая война Евросоюза и Китая может нанести ущерб Пекину, считает директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал последствия такого противостояния.

С точки зрения Китая мы понимаем, что это достаточно крупный рынок, это большие объемы инвестиций, и здесь есть за что побороться. Они могут потерять очень большие деньги

Константин Ордовэкономист

По словам экономиста, недовольство европейцев широким присутствием китайских электромобилей на их внутреннем рынке связано с экологической повесткой.

«Европейцы являются главными инициаторами энергоперехода и хотят достичь углеродной нейтральности к 2050 году. В этом отношении автомобили становятся главными загрязнителями, включая весь нефтеперерабатывающий комплекс, который связан с производством бензина. Тут вдруг у них коса на камень нашла — в тот момент, когда надо снижать объемы производства автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, выяснилось, что с более доступными и более дешевыми на внутренний рынок Европы вышел Китай. Не найдя технологических рычагов, которые могли бы позволить им конкурировать с Китаем, все плюнули на привычные рыночные инструменты и решили использовать а-ля санкции, то есть заградительные меры и пошлины», — объяснил он.

Как сообщило издание The Economist, Евросоюз готовится к торговой войне с Китаем. Это связано с поставками китайских электромобилей. Европейцы планируют воздействовать на Пекин через госзакупки. Они намерены ограничить возможность китайским компаниями участвовать в государственных тендерах в Европе.

В июле Еврокомиссия повысила импортные пошлины на электромобили из Китая в диапазоне от 17,4 до 37,6 процента.

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      Варвара Кошечкина
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