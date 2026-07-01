Полковник Макгрегор: Киев и его союзники на Западе не смогут переломить ход СВО

Украина и ее союзники а Запада не смогут переломить ситуацию в зоне проведения российской специальной военной операции (СВО). Такое заявление выразил экс-советник главы Пентагона, полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.

По его словам, на Западе продолжают рассказывать о том, что Украина якобы побеждает в конфликте с Россией. Как считает экс-полковник, подобные заявления являются частью медийной кампании по убеждению президента США Дональда Трампа предоставить Киеву больше финансовой поддержки.

Однако в действительности «ситуация совершенно безнадежна». «Все кончено. Это выглядит так, словно кто-то продолжает понемногу подливать бензин в двигатель, чтобы он продолжал работать на холостом ходу», — сказал Макгрегор, отметив, что долго такое положение дел продолжаться не сможет.

Ранее президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Россия не даст Украине шанса остановить продвижение российских военных в зоне специальной военной операции. Он также отметил, что контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Купянском безуспешны, ВС РФ продвигаются к Славянску и Сумам.