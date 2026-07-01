В Финляндии указали на отношение Европы к красным линиям России

Финский политик Мема: Все больше стран вовлекаются в войну против России

Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что все больше стран вовлекаются в войну против России на территории Украины. Об этом он написал в социальной сети Х.

Мема указал, что Дания дополнительно направит 670 миллионов евро на военную поддержку Украины.

«Все больше и больше стран глубже вовлекаются в войну против России. Европейские деньги используются для убийства русских, включая мирных жителей. Похоже, европейские лидеры не понимают красных линий России», — отметил политик.

Мема добавил, что Финляндия находится в процессе получения ядерного оружия, поскольку до этого отменила запрет на его ввоз и хранение. По его мнению, Европа не оставляет Москве другого выбора, кроме как отстаивать свою национальную безопасность.

Ранее Мема назвал безответственным решение правительства Финляндии насчет ядерного оружия. В МИД России пообещали принять военно-технические и политические меры реагирования.

