Курсу рубля предсказали стабильность

Аналитик Антонов: в октябре доллар ожидается в пределах 90-95 рублей

Курс российской валюты в октябре ожидает стабильность, хотя в предыдущем месяце и наблюдалось его некоторое ослабление. Об этом со ссылкой на финансового аналитика BitRiver Владислава Антонова пишут «Известия».

Согласно оценке специалиста, доллар во втором осеннем месяце 2024 года в рамках позитивного сценария будет колебаться в пределах 90–95 рублей. «На текущий момент вероятность роста курса доллара до 98 рублей составляет менее 40 процентов», — отметил Антонов.

Предсказанный диапазон для евро шире — 99,8–106 рублей. Отмечается, что среди главных факторов, способных повлиять на котировки российской валюты в ближайшие недели, остаются цены на энергоресурсы и жесткая денежно-кредитная политика Центробанка, а также дисбаланс между спросом и предложением, торговый баланс страны и геополитические факторы.

Другой эксперт издания, главный аналитик Neomarkets Олег Калманович, допустил более серьезное ослабление рубля. По его словам, на фоне снижения стоимости нефти, замедления китайской экономики и значительных темпов роста цен доллар к концу октября ожидается на уровне 97,5–100,5 рубля, евро — в пределах 107,5–110 рублей.

В понедельник, 30 сентября, стало известно, что официальный курс евро вырос до максимума почти за год, превысив отметку в 104 рубля. Доллар по курсу ЦБ РФ стал стоить 93,22 рубля.