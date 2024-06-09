Доля рубля в расчетах России с Европой достигла рекорда

ЦБ: доля рубля в расчетах России с Европой достигла рекордных 58,5 процента

Доля рубля в структуре расчетов России с Европой в 2024 году достигла рекордного уровня в 58,5 процента. Об этом сообщает РБК со ссылкой на статистические данные аналитиков Центробанка (ЦБ).

Отмечается, что рекордного показателя удалось достичь к марту. К этому времени доля валют недружественных стран (доллара и евро) в структуре расчетов за российский экспорт с европейскими странами составила 28,5 процента. Еще 13 процентов от всех торговых операций пришлось на денежные единицы дружественных государств, уточнили в регуляторе.

В годовом выражении доля рубля увеличилась более чем на 10 процентных пунктов (п.п.). В целом по итогам первого квартала 2024-го российские экспортеры отправили на европейский рынок продукцию на общую сумму в 15,4 миллиарда долларов. В структуре экспорта РФ этот показатель, по данным Федеральной таможенной службы, составил около 15 процентов.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что по итогам 2023 года доля так называемых «токсичных» валют в структуре расчетов за отечественный экспорт сократилась вдвое. При этом доля рубля в структуре российского экспорта и импорта в последнее время, напротив, демонстрировала устойчивый прирост и подобралась к отметке в 40 процентов.