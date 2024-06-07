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15:21, 7 июня 2024Экономика

Путин оценил спад доли расчетов за российский экспорт в «токсичных» валютах

Путин: доля расчетов за российских экспорт в «токсичных» валютах снизилась вдвое

Фото: Иван Секретарев / РИА Новости

РФ будет наращивать расчеты в нацвалютах с другими странами. При этом доля расчетов за российский экспорт в «токсичных» валютах недружественных стран (долларах и евро) сократилась вдвое по итогам 2023 года. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает корреспондент «Ленты.ру» из зала пленарного заседания.

При этом доля рубля в расчетах за российский экспорт и импорт за последние три года продемонстрировала противоположную динамику и увеличилась в три раза, приблизившись к отметке в 40 процентов, подчеркнул глава государства.

Он также добавил, что в настоящее время в странах БРИКС прорабатывают создание собственной независимой платежной системы. Подобная мера поможет нарастить долю национальных валют в расчетах между государствами альянса.

Ранее Путин заявил о наращивании доли расчетов в нацвалютах между Россией и Китаем выросла до 90 процентов. За последние несколько лет КНР стала главным торгово-экономическим партнером РФ. По мнению Путина, процесс перехода стран на расчеты в нацвалютах уже не остановить.

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