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13:16, 17 мая 2024Экономика

Путин высказался о переходе на расчеты в национальных валютах

Путин: переход на расчеты в национальных валютах уже не остановить

Фото: Андрей Луковский / Коммерсантъ

Расчеты в национальных валютах — это правильный процесс, который уже не остановить. Так о переходе на платежи в рублях и юанях высказался президент России Владимир Путин, его слова приводит RT.

Американцы сами подрывают доверие к доллару и его роли мировой резервной валюты, добавил глава государства.

Ранее Путин заявил, что Китай стал главным торговым партнером России и большая часть двусторонних расчетов между странами проходят в рублях и юанях. Долю платежей в национальных валютах он оценил в 90 процентов.

Расчеты в национальных валютах ведутся не только с Китаем. Так, в марте 2024 года доля рубля при расчетах с Европой за экспорт российских товаров и услуг достигла рекордной отметки в 58,5 процента. По данным Центробанка, в годовом выражении этот показатель вырос на 10,8 процентных пункта (п. п.), а в сравнении с февралем 2024-го — на 9,6 п. п. На долю валют недружественных стран пришлось 28,5 процента транзакций (минус 19 п. п. в годовом выражении и 5,9 п. п. — в месячном), а на валюты дружественных государств — 13 процентов.

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По словам кандидата экономических наук, заведующего лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС при Президенте РФ Александра Абрамова, отказ от использования в международной торговле доллара и евро — вынужденная мера. Расчеты в рублях и юанях дают возможность сохранять торговые отношения между Россией и Китаем, пояснил он. Китайская валюта привязана к доллару и за ее счет можно «много чего» приобретать в КНР и странах, которые расположены рядом с Китаем.

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      Вячеслав Агапов
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