Доля рубля при расчетах с Европой за российские товары достигла рекорда

ЦБ: доля рубля при расчетах с Европой за российский экспорт достигла 58,5 %

По итогам марта 2024 года доля рубля при расчетах с Европой за экспорт российских товаров и услуг достигла рекордной отметки в 58,5 процента в общей структуре валют. Об этом сообщает РБК со ссылкой на статистические данные Центробанка (ЦБ).

Отмечается, что в годовом выражении этот показатель вырос на 10,8 процентных пункта (п. п.), а в сравнении с февралем 2024-го — на 9,6 п. п. Годом ранее доля рубля при расчетах со странами Европы оценивалась в 47,7 процента, пояснили в регуляторе.

На долю валют недружественных стран при расчете за российский экспорт с европейскими странами в марте 2024 года пришлось 28,5 процента транзакций (минус 19 п. п. в годовом выражении и 5,9 п. п. — в месячном), а на валюты дружественных государств — 13 процентов. При этом максимальная востребованность последних наблюдалась в феврале этого года, когда показатель находился на уровне в 16,8 процента.

За последнее время другой популярной валютой во внешнеторговых расчетах России стал юань. Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что за последние два года доля китайской валюты в структуре торговых операций за экспорт РФ выросла в 86 раз, а в отношении импорта показатель увеличился более чем в восемь раз.