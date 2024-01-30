Набиуллина рассказала о резком росте доли юаня во внешнеторговых расчетах России

Набиуллина: доля юаня в расчетах за экспорт РФ выросла в 86, импорта — в 8 раз

Доля юаня в расчетах за российский экспорт за последние два года выросла в 86 раз, а в отношении импорта показатель увеличился более чем в восемь раз, рассказала РИА Новости председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

До этого на поставки за рубеж приходилось 0,4 процента сделок в китайской валюте, а на закупки иностранных товаров — 4,3 процента. За указанный периода доля сделок в юанях поднялась до 34,5 и 36,4 процента соответственно, рассказала глава ЦБ, назвавшая такой рост «достаточно большим».

Ранее стало известно, что Россия совершила резкий рывок, поднявшись на третье место в мире по использованию юаня в международной торговле за пределами Китая, хотя еще в начале 2023 года страны не было в десятке по этому показателю, писал Forbes. В первом полугодии 2023 года доля юаня в торговых расчетах России с третьими странами за исключением Китая составляла около 25 процентов.

В целом товарооборот России и Китая по итогам 2023 года достиг рекордного уровня в 240,11 миллиарда долларов. При этом страны почти полностью отказались от использования доллара, нарастив долю нацвалют в двусторонних расчетах до более чем 90 процентов.