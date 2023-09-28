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11:42, 28 сентября 2023Экономика

Власти раскрыли долю юаня в международных расчетах

Минэкономразвития: доля юаня в торговле с третьими странами достигла 25 %

Фото: Eric Prouzet / Unsplash

Доля юаня в торговых расчетах России с третьими странами за исключением Китая выросла до 25 процентов в первом полугодии 2023 года. Об этом со ссылкой на данные Министерства экономического развития сообщает РБК.

При этом основной валютой экспортных расчетов является рубль. «Его доля в текущем году выросла более чем в три раза и превысила 40 процентов», — отметили в ведомстве. Минэкономразвития подчеркнуло, что Россия расплачивается в своей национальной валюте с контрагентами как дружественных, так и недружественных стран.

Также власти раскрыли совокупную долю в международных расчетах России рубля и валют дружественных стран. В июле 2023 года в российском экспорте она достигла 72 процентов (по сравнению с 15 процентами в начале 2022 года), а в импорте возросла до 69 процентов (33 процента в начале прошлого года). В Минэкономразвития ожидают дальнейшего роста этих показателей.

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Среди валют дружественных стран наиболее значимой для России остается юань. В январе-июне 2023 года три четверти товарооборота с КНР осуществлялись в юанях, в расчетах с третьими странами на китайскую валюту приходилось 25 процентов оборота.

Ранее председатель правления Сбербанка России Герман Греф заявил, что в 2023 году ожидается 10-кратный рост числа операций в юанях по сравнению с 2022-м. Он отметил, что юань и рубль давно используются в расчетах между Россией и Китаем, и перспективы в этой области значимы. «Это хороший индикатор стремительного роста торговой активности и существенного интереса клиентов к развитию расчетов с Китаем именно в нацвалютах», — подчеркнул президент Сбербанка.

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