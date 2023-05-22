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17:42, 22 мая 2023Экономика

Греф заявил об ожидании 10-кратного роста числа операций в юанях

Греф: в 2023 году ожидаем 10-кратный рост числа операций в юанях по сравнению с 2022-м

Фото: Ro_ksy / Shutterstock / Fotodom

В 2023 году ожидается 10-кратный рост числа операций в юанях по сравнению с 2022-м. Об этом заявил президент, председатель правления Сбербанка России Герман Греф в интервью «Синьхуа».

Он отметил, что юань и рубль давно используются в расчетах между Россией и Китаем, и перспективы в этой области значимы.

«Количество операций в юанях в "Сбере" кратно увеличилось в 2022 году, а в 2023 мы ожидаем 10-кратного роста по сравнению с прошлым годом. Это хороший индикатор стремительного роста торговой активности и существенного интереса клиентов к развитию расчетов с Китаем именно в нацвалютах», — подчеркнул президент Сбербанка.

Греф также сообщил, что Россия сокращает долю валют западных стран в своих торговых расчетах, и на этом фоне возросла роль китайского юаня. По итогам первого квартала текущего года объем расчетов в юанях за российский экспорт достиг 17 миллиардов долларов. Аналогичная ситуация наблюдается в импорте — здесь доля китайской валюты выросла до 27 процентов.

«Я полагаю, что рост международной торговли в юане — вопрос времени. Китай, являясь огромной экономикой, позволяет приобретать у него широкий спектр необходимой другим странам продукции», — добавил Греф.

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Варвара Кошечкина
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