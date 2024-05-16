Важность расчетов в национальных валютах между Россией и Китаем объяснили

Эксперт Абрамов: расчеты в рублях и юанях сохраняют торговые отношения РФ и КНР

Расчеты в рублях и юанях дают возможность сохранять торговые отношения между Россией и Китаем, рассказал кандидат экономических наук, заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС при Президенте РФ Александр Абрамов. О важности платежей в национальных валютах экономист рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Юань близок к доллару, потому что курс юаня привязан к доллару. В принципе, за счет юаней нам можно много чего покупать в том же Китае и в странах, которые расположены рядом с Китаем. В рублях — это сбыт продукции, возможность экспорта», — рассказал Абрамов.

Экономист отметил, что раньше расчеты с Китаем в основном шли в долларах.

«Сейчас отказ от доллара и евро — вынужденная мера. Переход на рубли и юани дает возможность сохранять торговые отношения, которые очень быстро растут. И это само по себе хорошо», — заключил он.

Ранее президент России Владимир Путин в рамках переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином сообщил, что большая часть двусторонних расчетов проходят в рублях и юанях. По словам главы государства, Китай стал главным торговым партнером России. Взаиморасчеты в национальных валютах придали импульс расширению торговых потоков между странами. Сейчас их доля составляет порядка 90 процентов.